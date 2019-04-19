Лоукост Ernest начал выполнять рейсы из Одессы в Рим

Авиакомпания Ernest Airlines в ночь на пятницу, 19 апреля, выполнила первый рейс по маршруту Одесса-Рим.

По информации ЦТС, самолет из столицы Италии прибыл в Одессу в 0:46 и отправился в обратный рейс в 1:55.

Согласно расписанию, перелеты по маршруту Рим-Одесса будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, обратно - по пятницам и воскресеньям.

На сайте авиакомпании отмечается, что стоимость билета в обе стороны на рейс Одесса-Рим стартует от 50 евро.

Для обслуживания рейса компания будет использовать Airbus A320.

На сайте перевозчика стоимость билетов стартует от 59 евро. При покупке билетов туда и обратно предусмотрено обслуживание в двух классах - "эконом" и "премиум-эконом".