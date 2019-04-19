Ночью под Харьковом произошла жуткая трагедия
19 апреля 2019
19:47
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области погиб человек, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
18 апреля около 23:50 в Барвенково Харьковской области на улице Соборной 28-летний водитель автомобиля «Chevrolet» сбил мужчину, местного жителя. От полученных травм 46-летний пострадавший скончался в больнице.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции",- сообщили в полиции.
Транспортное средство помещено на штрафплощадку.
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