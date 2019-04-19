Ночью под Харьковом произошла жуткая трагедия

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области погиб человек, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

18 апреля около 23:50 в Барвенково Харьковской области на улице Соборной 28-летний водитель автомобиля «Chevrolet» сбил мужчину, местного жителя. От полученных травм 46-летний пострадавший скончался в больнице.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции",- сообщили в полиции.

Транспортное средство помещено на штрафплощадку.