На Закарпатье ребенок отравился кокаином

В Закарпатской области девочка из благополучной семьи отравилась наркотиками и алкоголем. По предварительной информации, 13-летнюю школьницу в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу г. Мукачево.

По результатам проведенных анализов медики диагностировали алкогольное отравление тяжелой степени и, кроме того, в крови девочки обнаружено наркотическое вещество – кокаин.

"Предварительная правовая квалификация по ч.3 ст. 307 УК Украины ("Незаконное производство или сбыт наркотических средств совершенные с привлечением малолетнего") и ч.2 ст. 315 УК Украины ("Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств")", – сообщают в прокуратуре Закарпатья.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве поручено следователям Мукачевского отдела полиции.