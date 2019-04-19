Вблизи Крыма сломался большой российский корабль

БДК ЧФ России «Цезарь Куников» сломался в ходе учений в районе мыса Херсонес, сообщает российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Как сообщается, в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего корабль был отбуксирован в пункт базирования в аннексированном Россией Крыму.

При этом для исключения возможных аварийных ситуаций при заходе и швартовке в пункте базирования дежурные службы приняли решение о заходе корабля в гавань с использованием буксиров вспомогательного флота.

После швартовки корабля «специалисты приступили к выявлению технической неисправности, которая будет устранена в самое ближайшее время», сообщили в пресс-службе.

Накануне пресс-служба Минобороны России сообщила, что экипаж большего десантного корабля «Цезарь Куников» в полигонах боевой подготовки совместно с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты отработал организацию погрузки боевой техники и личного состава на корабль. Занятия были проведены в рамках проходящей боевой подготовки соединений и воинских частей Черноморского флота.

В частности, морские пехотинцы и экипаж корабля выполнили погрузку на БДК бронетранспортеров БТР-82А и личного состава.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.