ТОП-темы:       Пожар в Соборе Парижской Богоматери       Выборы президента Украины - 2019   
происшествия

Цуцкиридзе: Полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в Василькове за средства госбюджета

19 апреля 2019
16:35
771
Поделиться:

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, полиция начала уголовное производство по факту предоставления избирателям неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с реализацией избирательного права в интересах одного из кандидатов в Президенты Украины, ч. 4 ст. 160 УК Украины ( «Подкуп избирателя, участника референдума»). В ходе расследования этого уголовного производства было также установлены факты растраты государственных средств и присвоение документов.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве.

«В ходе расследования мы также установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат », - отметил Максим Цуцкиридзе.

19 апреля по данному факту ГПУ сообщено о подозрении Васильковском городском голове по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 Организация или управления преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия с целью всестороннего установления обстоятельств и всех причастных.

Теги:

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
загрузка...

главные новости
Волкер: США "задержатся" в Украине надолго
Волкер: США "задержатся" в Украине надолго407
В Украине наступил "день тишины"
В Украине наступил "день тишины"255
"Наивысший профессиональный уровень". Аваков оценил работу силовиков во время дебатов
"Наивысший профессиональный уровень". Аваков оценил работу силовиков во время дебатов888
О чем говорили Зеленский и Порошенко на дебатах на НСК
О чем говорили Зеленский и Порошенко на дебатах на НСК1217
мнения
Обещали отменить — так и нужно отменять
Александр КИРШ
Обещали отменить — так и нужно отменять605
Освежите память. Пять лет назад Порошенко много чего обещал
Юрий КАСЬЯНОВ
Освежите память. Пять лет назад Порошенко много чего обещал540
Дві сцени... два концерти...
Іван ВАРЧЕНКО
Дві сцени... два концерти...963
Власть отказалась от населения оккупированных территорий???
Александр КИРШ
Власть отказалась от населения оккупированных территорий???1835
Ребят, дословно - клянусь
Андрей МАКАРЕВИЧ
Ребят, дословно - клянусь1442
Украинский футбол: первая столица
Александр КИРШ
Украинский футбол: первая столица1478
БЕЗ НЕНАВИСТИ!
Арсен АВАКОВ
БЕЗ НЕНАВИСТИ!1534
загрузка...
Герои АТО

последние новости
Сегодня
07:03
Волкер: США "задержатся" в Украине надолго374
06:26
В Украине наступил "день тишины"252
19 апреля 2019
22:00
О главном на Глвавном за 19 апреля 2019712
21:44
"Наивысший профессиональный уровень". Аваков оценил работу силовиков во время дебатов888
21:22
О чем говорили Зеленский и Порошенко на дебатах на НСК1215
21:14
Порошенко пришел дебатировать на "Громадське" (трансляция)937
20:59
Вблизи Крыма сломался большой российский корабль1127
20:48
В выходные в Харькове - до 16 градусов тепла и без осадков575
20:26
На Закарпатье ребенок отравился кокаином846
20:13
Нотр-Дам де Пари: вопросы о реставрации720
20:10
ООС: Потерь нет, семь обстрелов с начало суток573
20:00
Харьковские коммунальщики объявили войну наркотикам1382
19:47
Ночью под Харьковом произошла жуткая трагедия1649
19:35
Лоукост Ernest начал выполнять рейсы из Одессы в Рим558
19:22
Футболисты киевского "Динамо" посетили раненых бойцов
Футболисты киевского "Динамо" посетили раненых бойцов654
19:09
Разработчики приложений пожаловались на задержку выплат от Apple427
18:56
На ВНО зарегистрировались уже 355 тысяч человек478
18:43
В России разрешат частные кладбища540
больше новостей
Загрузка...
delta = Array ( [1] => 0.0010640621185303 [2] => 0.055329084396362 )