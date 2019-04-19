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здоровье

Поможем двум девочкам с ДЦП сделать новые успехи в развитии

19 апреля 2019
17:10
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В помощи неравнодушных людей срочно нуждаются два ребенка из нашей области: Катя Сажнева и Лера Якименко. Почти 10 лет девочки борются с диагнозом ДЦП. Чтобы пройти очередной этап реабилитации, им нужна ваша поддержка.

Даже годовалому малышу непросто дается первый шаг. А для детей с ДЦП он обходится намного дороже: потом и слезами, многолетним трудом в реабилитационных центрах с квалифицированными специалистами. Чтобы реабилитация была максимально эффективной, она должна проходить 3-5 раз в год, с определенными временными промежутками. Ее планируют за несколько месяцев и срыв ее может обернуться для деток замедлением темпов развития и даже потерянными навыками. Государство оплачивает только 1 курс в год.

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Именно с помощью реабилитации Лера научилась владеть левой рукой (опираться, брать предметы), всё лучше ходит с поддержкой, расслабились скованные спастикой мышцы, улучшился сон. Лера научилась говорить «да» и «нет», сосредоточено занимается с психологом и логопедом.

Катино последнее достижение – умение стоять у опоры и делать шаги с маминой поддержкой. Катя отлично понимает речь, с удовольствием смотрит мультфильмы. У нее тоже уменьшается мышечный тонус, это позволяет девочке учиться сидеть и ходить. Но все эти навыки даются детям не сами собой, а с помощью регулярной реабилитации

Через 10 дней, 29 апреля девочки должны отправиться каждая в свой центр: Лера в киевский «Крок за кроком», а Катя – в Борисполь, в центр «Виктория». Для оплаты путевок на 19 апреля Лере остается собрать 16 270 грн, а Кате – 12 470 грн. На сбор у нас есть всего 10 дней.

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Билеты давно куплены, девочки и их родители очень ждут возможности снова сделать рывок вперед и продвинуться в развитии. Но без вашей поддержки реабилитацию придется отменить. Родные Леры и Кати очень просят присоединиться к сбору всех, кто может пожертвовать хотя бы 20 грн! Давайте поможем детям быстрее развиваться и познавать мир!

Помочь можно, перечислив посильный взнос на карту Приватбанка 5169 3305 1555 6451, открытую на директора БФ «Помогаем» Кузину Лолиту Вадимовну специально для благотворительных пожертвований. ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте назначение платежа: «Сажнева Екатерина» или «Якименко Валерия».

Можно также пожертвовать онлайн: здесь для Кати и здесь для Леры.

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Теги: благотворительность

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