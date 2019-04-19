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политика

О чем говорили Зеленский и Порошенко на дебатах на НСК

19 апреля 2019
21:22
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ему не стыдно за свое президентство, а кандидат на пост главы государства, шоумен Владимир Зеленский, в свою очередь, готов сделать всё, чтобы бизнесмен Игорь Коломойский и бывшее окружение Виктора Януковича не имели доступа к власти и госресурсам после выборов.

В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы из серии блиц, Зеленский спросил у Порошенко: "Вам не стыдно?", на что тот сказал: "Ответ – нет, потому что я горжусь Украиной".

Порошенко, в свою очередь, задал вопрос В.Зеленскому о том, готов ли тот сделать все , чтобы Коломойский и его окружение – окружение Азарова, "регионалов" – были отсечены от власти и государственных ресурсов, и Зеленский сказал: "Да".

В концовке Порошенко и Зеленский по призыву последнего встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

В свою очередь Порошенко развернулся к государственному флагу, который держали его соратники за спиной и также опустился на колени.

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"По поводу коленей – слова вырваны из фразы. Чтобы было всем понятно, что я имел в виду – мне кажется, любому умному человеку это понятно – я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, я готов встать на колени, перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа и вас приглашаю", - сказал Зеленский, обращаясь к Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, и переходя с русского языка на украинский.

Кандидат пояснил, что перед началом военных действий Зеленский записал обращение, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готов встать на колени, только чтобы российский президент не ставил на колени Украину.

После этого Зеленский опустился на колени перед публикой.

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Интересно, что Петр Порошенко называет своего оппонента яркой оберткой, внутри которой находятся беглые олигархи и России.

"Ответ очень прост – это яркая обертка, а внутри сидят соратники Азарова (экс-премьер министр Украины Николай Азаров), соратники Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович), внутри сидит "пятая колонна", внутри сидят россияне и олигархи-беглецы", - сказал Порошенко.

При этом президент с недоумением заявил: "У нас еще нет результатов президентских выборов, а они уже подняли головы, и вчера уже пришли за ПриватБанком".

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Теги: дебаты

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