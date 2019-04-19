О чем говорили Зеленский и Порошенко на дебатах на НСК

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ему не стыдно за свое президентство, а кандидат на пост главы государства, шоумен Владимир Зеленский, в свою очередь, готов сделать всё, чтобы бизнесмен Игорь Коломойский и бывшее окружение Виктора Януковича не имели доступа к власти и госресурсам после выборов.

В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы из серии блиц, Зеленский спросил у Порошенко: "Вам не стыдно?", на что тот сказал: "Ответ – нет, потому что я горжусь Украиной".

Порошенко, в свою очередь, задал вопрос В.Зеленскому о том, готов ли тот сделать все , чтобы Коломойский и его окружение – окружение Азарова, "регионалов" – были отсечены от власти и государственных ресурсов, и Зеленский сказал: "Да".

В концовке Порошенко и Зеленский по призыву последнего встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

В свою очередь Порошенко развернулся к государственному флагу, который держали его соратники за спиной и также опустился на колени.

"По поводу коленей – слова вырваны из фразы. Чтобы было всем понятно, что я имел в виду – мне кажется, любому умному человеку это понятно – я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, я готов встать на колени, перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа и вас приглашаю", - сказал Зеленский, обращаясь к Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, и переходя с русского языка на украинский.

Кандидат пояснил, что перед началом военных действий Зеленский записал обращение, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готов встать на колени, только чтобы российский президент не ставил на колени Украину.

После этого Зеленский опустился на колени перед публикой.

Интересно, что Петр Порошенко называет своего оппонента яркой оберткой, внутри которой находятся беглые олигархи и России.

"Ответ очень прост – это яркая обертка, а внутри сидят соратники Азарова (экс-премьер министр Украины Николай Азаров), соратники Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович), внутри сидит "пятая колонна", внутри сидят россияне и олигархи-беглецы", - сказал Порошенко.

При этом президент с недоумением заявил: "У нас еще нет результатов президентских выборов, а они уже подняли головы, и вчера уже пришли за ПриватБанком".