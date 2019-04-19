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политика

"Наивысший профессиональный уровень". Аваков оценил работу силовиков во время дебатов

19 апреля 2019
21:44
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На дебатах кандидатов в президенты действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" присутствовали 22 тыс. человек, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" принимает участие 22 тыс. человек. Ситуация спокойная и контролируемая", - сказано в сообщении МВД.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що всі підрозділи системи МВС впорались із завданнями та забезпечили публічну безпеку громадян під час дебатів кандидатів у президенти.

«Дебати, про які так довго говорили і до яких так готувалися - відбулися. Організаційні питання - це питання політиків, а наша справа - це забезпечення правопорядку. Сьогодні на стадіоні були присутні 22 тисячі громадян і близько 10 тисяч правоохоронців. Я хотів би із задоволенням відмітити, що особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, підрозділів ДСНС з поставленими завданнями впорався», - заявив Сергій Яровий.

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Водночас, перший заступник міністра прокоментував той факт, що кандидат у Президенти Петро Порошенко в останній момент змінив місце свого виступу.

«Ми обговорювали всі ситуації, які могли виникнути. Тому, будь-які експромти кандидатів не стали великою несподіванкою. Наш особовий склад готовий реагувати на будь-які штатні та позаштатні ситуації», - наголосив Сергій Яровий.

Він окремо подякував начальнику ГУНП у місті Києві Андрію Крищенку, заступнику голови Нацполіції Олександру Фацевичу за організацію роботи.

Своєю чергою, голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що для забезпечення безпеки було прийнято рішення задіяти сили спеціального призначення з 17 регіонів.

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«Не було збоїв по забезпеченню безпеки громадян, які брали участь. Ми перекрили рух вулиць у місті, щоб громадяни могли безпечно дістатися до стадіону. Громадяни йшли організованими колонами. За декілька кварталів від проведення заходу довелося затримати декілька громадян. З ними провели бесіди та відпустили. Порушень не було», - сказав Сергій Князєв.

В той же час, голова поліції відмітив, що на стадіон все таки, не пропустили деяких осіб.

«Наприклад, дехто йшов із забороненими речами, які становлять загрозу для людей. Це було не масово. Просто люди забули викласти такі предмети. А дехто був напідпитку. Наразі затриманих у відділках поліції немає», - наголосив Сергій Князєв.

Сергій Яровий нагадав присутнім, що служба підрозділів МВС не закінчилась, по-перше, ситуація лишається під контролем, поки громадяни не доїдуть додому після дебатів. По-друге, особовий склад підрозділів МВС заступає на охорону громадського порядку та виборчих дільниць.

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«На жаль, ми не можемо дати відпочити нашому особовому складу, бо вони вже заступають на охорону виборчих дільниць. Це серйозна робота для всіх наших підрозділів, ми повинні ще раз довести, що особовий склад може забезпечити безпеку громадян під час другого туру виборів», - наголосив перший заступник міністра.

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Теги: мвд

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