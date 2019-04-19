Порошенко пришел дебатировать на "Громадське" (трансляция)
19 апреля 2019
21:14
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ему не стыдно за свое президентство, а кандидат на пост главы государства, шоумен Владимир Зеленский, в свою очередь, готов сделать всё, чтобы бизнесмен Игорь Коломойский и бывшее окружение Виктора Януковича не имели доступа к власти и госресурсам после выборов.
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