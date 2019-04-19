О главном на Глвавном за 19 апреля 2019

Сегодня состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Они начались на НСК "Олимпийский", а потом переместились в студию "Громадського".

Зеленский, отвечая на вопрос Порошенко о его ценностях и видении государства, сказал: «Наши принципы – равенство всех перед законом, снятие неприкосновенности, закон об импичменте».

«О медицинской реформе. Если качественных лекарств нет, доступных цен нет, условий в больницах и денег нет, нормальных зарплат у врачей нет – какая это нафиг реформа? По поводу дорог мне нечего сказать, потому что их нет», – заявил шоумен.

«По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить», – пообещал он.

Интересно, что Зеленский так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты на «Суспільне».

Порошенко в свою очередь сказал:

«Друзья, они не видят, что сделано за 5 лет. Они пытаются перетянуть это на какие-любые другие направления».

«Мы с вами должны объединиться для того, чтобы вернуть Крым в Украину, чтобы защитить украинский Донбасс, чтобы защитить Украину от популизма и российских фейков», – сказал действующий президент.

«Мы с вами не допустим возвращения олигархата и возвращение беглых в Украину», – заявил Порошенко.

«Мы совместно продолжим наше движение вперед, потому что знаем что и знаем как делать! И наша обновленная команда обязательно победит!», – пообещал он.

В конце Порошенко призвал не нарушать традицию и завершить встречу выполнением Гимна Украины.

На этот раз Зеленский не пел Гимн, как в начале, – он поцеловал жену прямо на сцене и начал коммуницировать с публикой жестами.

А Порошенко с женой и членами его команды таки спел Гимн Украины а капелла.

На вопросы к кандидатам было 36 минут: на каждый ответ было по 4 минуты. На вступительное слово Зеленский и Порошенко имели по 5 минут, на заключительную реплику – по 1 минуте вместо 30 секунд, так как они сэкономили время в течение дебатов.