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политика

В Украине наступил "день тишины"

20 апреля 2019
06:26
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В Украине в субботу, 20 апреля, наступил "день тишины" перед днем голосования во втором туре выборов президента страны 21 апреля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", - говорится в статье 57 закона о выборах президента Украины.

Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

Закон также определяет, что предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы, которая предшествует дню выборов, соответствующими службами местных органов исполнительной власти, органов Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления.

Во втором туре за пост главы Украинского государства будут бороться действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

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Теги: выборы

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