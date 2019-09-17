За последние 10 лет ряды ВСУ пополнили более 23 тыс. женщин
17 сентября 2019
18:02
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После начала военного конфликта на Востоке Украины, в ряды ВСУ присоединились женщины. О статистике прибавления женщин за последние 10 лет сообщает пресс-служба Минобороны.
"Минобороны начало продвигаться в этом направлении достаточно активно и стало едва ли не единственным ведомством, которое полностью взяло на себя выполнение целей партнерства с НАТО именно в гендерных аспектах военной службы", - говорится в сообщении.
Таким образом, по данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры.
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