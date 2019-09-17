Болельщиков сборной Украины не пустят на матч отбора Евро-2020 с Сербией
17 сентября 2019
18:14
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Болельщикам сборной Украины не будут продавать билеты на гостевой матч отбора Евро-2020 против Сербии в Белграде.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций с сербскими ультрасами, которые известны своей пророссийской позицией.
Матч Сербия - Украина состоится 17 ноября.
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Теги: футбол
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