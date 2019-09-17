Болельщиков сборной Украины не пустят на матч отбора Евро-2020 с Сербией

Болельщикам сборной Украины не будут продавать билеты на гостевой матч отбора Евро-2020 против Сербии в Белграде.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций с сербскими ультрасами, которые известны своей пророссийской позицией.

Матч Сербия - Украина состоится 17 ноября.