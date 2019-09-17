Суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском"

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом заявил в своем Telegram-канале юрист, бывший замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, передает Украинская правда.

Просьбу следствия арестовать имущество удовлетворил Печерский районный суд Киева.

Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

Первым о судебном решении сообщил Портнов.

Сразу после публикации информации "Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР. Там пообещали дать ответ как можно быстрее, однако на момент публикации новости получить комментарий не удалось. УП также обратилась за комментарием в суд.

Пресс-секретарь ГБР Максима Белоусенко подтвердил эту информацию.