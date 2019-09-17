В школах Севастополя начали изучать украинский язык - СМИ
17 сентября 2019
16:18
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Так называемый департамент образования и науки оккупированного Севастополя заявляет, что школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
Об этом сообщает российский ТАСС.
Директор департамент образования и науки оккупированного Севастополя Игорь Белозеров заявил, что дисциплина не является обязательной - ее изучают по выбору.
Изучение языка начинается после заявки от родителей школьников.
Также поступало несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков, ведется поиск преподавателей.
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