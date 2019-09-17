СБУ подключилась к расследованию поджога дома Гонтаревой

Президент Владимир Зеленский поручил главе Службы безопасности Ивану Баканову присоединиться к расследованию поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - заявил Баканов.