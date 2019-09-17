Областным медицинским учреждениям передали новые автомобили скорой помощи

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в День безопасности пациентов, 17 сентября, областным медицинским учреждениям передали 20 автомобилей скорой помощи, приобретенных Фондом Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня было передано 14 автомобилей типа "С". Всего планируется передать 22 таких спецавтомобиля. Ведущие областные детские учреждения вместе с системой экстренной медицинской помощи страны получат такую помощь впервые. Это даст им возможность транспортировать в специальных инкубаторах новорожденных детей, нуждающихся в помощи врачей", - говорится в сообщении.

Также переданы 3 автомобиля скорой медицинской помощи типа "В" и 3 уникальные машины типа "А" для областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В общем, с июля 2019 года в регионы уже передано 77 автомобилей.