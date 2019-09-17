В Германии появился завод, который при хорошей погоде в дневное время суток потребляет только "зеленую" электроэнергию

Швейцарская корпорация ABB, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий, открыла в немецком Люденшайде завод, который может получать всю необходимую для работы электроэнергию от солнечной электростанции.

Как сообщает ITC, на данном предприятии работает 800 человек, а производит оно электрооборудование — в частности, розетки и выключатели. Уникальность завода — в том, что значительную часть электричества, необходимого для его работы, поставляют солнечные панели, установленные над построенной для сотрудников автостоянкой. Согласно данным ABB, они способны вырабатывать в год до 1100 мегаватт-часов электроэнергии, тем самым уменьшая количество выбросов углекислого газа на 630 тонн.

По утверждению корпорации, в солнечный день завод не нуждается в подключении к местной энергосети, поскольку панели выдают на 14% больше энергии, чем требуется предприятию. Излишки электричества выкупает местный энергооператор.