общество

Победила рак, переплыла Ла-Манш. Как американка Сара Томас вошла в историю

17 сентября 2019
16:51
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Впервые в истории человек переплыл Ла-Манш четыре раза без остановки. Это сделала 37-летняя американка Сара Томас, которая недавно завершила курс лечения от рака груди.

Заплыв она посвятила всем, кто борется с раком и кому удалось победить болезнь, сообщает ВВС.

Участница заплывов на ультрадлинные дистанции Сара Томас стартовала утром в воскресенье и завершила заплыв около 6:30 утра по местному времени во вторник - всего в воде она провела 54 часа и 10 минут. Из-за сильных течений и приливов и отливов - вместо 80-мильной дистанции (130 км) Сара Томас преодолела 134 мили ( 215,65 км).

Ранее никто из пловцов не переплывал Ла-Манш четыре раза подряд без остановки. Только четыре пловца смогли ранее переплыть Ла-Манш три раза без остановки.

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Теги: рак

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