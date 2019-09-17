МВД рассматривает возможность приобретения украинских служебных самолетов
Министерство внутренних дел рассматривает возможность приобретения украинских малых самолетов для служебных целей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Мониторинг воздушного пространства, украинских границ на суше, водных акваторий - именно такие задачи стоят перед авиационными отрядами МВД. Чтобы сделать воздушный мониторинг более эффективным и дешевым МВД рассматривает возможность приобретения украинских малых самолетов", - говорится в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время поездки в Нежинский авиационный отряд сказал, что отечественные легкие самолеты отмечаются экономичностью и маневренностью.
"Чтобы правоохранители могли выполнять свою работу качественно, мы их обеспечиваем современной авиационной техникой. Поэтому сегодня в Нежине мы знакомимся с отечественными сверхлегкими самолетами", - заявил Сергей Гончаров.
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