МВД рассматривает возможность приобретения украинских служебных самолетов

Министерство внутренних дел рассматривает возможность приобретения украинских малых самолетов для служебных целей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мониторинг воздушного пространства, украинских границ на суше, водных акваторий - именно такие задачи стоят перед авиационными отрядами МВД. Чтобы сделать воздушный мониторинг более эффективным и дешевым МВД рассматривает возможность приобретения украинских малых самолетов", - говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время поездки в Нежинский авиационный отряд сказал, что отечественные легкие самолеты отмечаются экономичностью и маневренностью.

"Чтобы правоохранители могли выполнять свою работу качественно, мы их обеспечиваем современной авиационной техникой. Поэтому сегодня в Нежине мы знакомимся с отечественными сверхлегкими самолетами", - заявил Сергей Гончаров.