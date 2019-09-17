политика

Послы G7 приветствуют решимость Зеленского пролить свет на поджог дома Гонтаревой Группа послов стран "Большой семерки" (G7) одобрительно оценила реакцию президента Украины Владимира Зеленского на поджог дома экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой, сообщает "Интерфакс-Украина". "Группа послов G7 приветствует решимость и выраженную волю президента Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт", - говорится в заявлении G7. Читайте также: Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой



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