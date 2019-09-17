общество

Предприниматели "Барабашово" пикетировали управление нацполиции

17 сентября 2019
18:12
348
Поделиться:

Представители полутора десятков профсоюзных организаций, национально-культурных обществ и общественных объединений торгового центра «Барабашово» 17 сентября пикетировали здание областного управления Национальной полиции Украины.

Главное требование пикетчиков – активизировать следствие по уголовным делам, связанным с силовыми провокациями, попытками рейдерского захвата и дестабилизации ситуации на территории торгового центра со стороны так называемых «инициативных групп» и представителей радикальных организаций.

Участники пикета вышли с плакатами «Нацкорпус – бандиты! Полиция – действуй!», «Следсвие! Пора начинать работать», «Слідчі! Притягніть злочинців до відповідальності», «Действиям Нацкорпуса правовую оценку», «Уберите провокаторов с рынка!», «Кернес! Руки прочь от Барабашово», «Ваше бездействие – в помощь рейдерам».

По мнению пикетчиков, следствие по событиям, связанным с нападением на журналиста Макарюка, по силовым провокациям в рамках попыток самовольного подключения к альтернативным источникам электроснабжения, по фактам самозахвата и рейдеркого захвата отдельных торговых объектов, принадлежащих торговому центру «Барабашово», ведется недостаточно оперативно и явно затягивается.

В то же время, бездействие сотрудников Нацполиции дает возможность «инициативщиков» вместе с радикалами продолжать противоправные действия, напрямую угрожающие общественной безопасности и существенно уменьшающие поток покупателя. Именно «шантаж покупателем», уверены активисты – это стратегия рейдеров, направленная на повышение «сговорчивости» предпринимателей торгового центра. Однако, как заявили участники пикета, все представители общественных организаций и объединений «Барабашово» - а это почти 13 тысяч человек – готовы бороться за свой бизнес и не допустить, чтобы действия радикалов и так называемых «инициативных групп» поставили под угрозу благополучие десятков тысяч семей, чья деятельность в той или иной мере связана с работой торгового центра «Барабашово».

Сегодняшнюю акцию участники назвали предупредительной. Если не последует реакции со стороны руководства Нацполиции в области и следствие по-прежнему будет идти крайне медленными темпами, лидеры организаций пообещали провести массовую акцию и вывести всех членов организаций. - Мы не собираемся устраивать шоу. Сегодня мы пришли, чтобы обратить внимание руководителей полиции области на медленные темпы следствия. Если нас не услышат, мы готовы вывести полтора десятка тысяч наших членов под управление. Будет необходимо – поедем в Киев, - прокомментировали пикет участники.

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


главные новости
Конституционный суд избрал нового председателя
Конституционный суд избрал нового председателя346
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения231
За последние 10 лет ряды ВСУ пополнили более 23 тыс. женщин
За последние 10 лет ряды ВСУ пополнили более 23 тыс. женщин275
Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ
Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ606
мнения
"Олигархи " воспитывают украинцев
Виталий ПОРТНИКОВ
"Олигархи " воспитывают украинцев606
Чи зможе Уряд зробити українців щасливими?
Игорь КОТВИЦКИЙ
Чи зможе Уряд зробити українців щасливими?689
Как жили в СССР цари 70-х–80-х
Александр КИРШ
Как жили в СССР цари 70-х–80-х4367
Аваков: не тот самолет назвали "Мрія"!
Арсен АВАКОВ
Аваков: не тот самолет назвали "Мрія"!2263
Про корупцію
Игорь КОТВИЦКИЙ
Про корупцію1635
Наш подарок Путину
Виталий ПОРТНИКОВ
Наш подарок Путину2580
Если есть нормальная...
Александр КИРШ
Если есть нормальная...1701
Герои АТО

последние новости
Сегодня
20:57
Двум врачам института рака сообщено о подозрении во взяточничестве3
20:48
Сервис онлайн-знакомств Tinder снял сериал постапокалипсисе57
20:27
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой224
20:18
Конституционный суд избрал нового председателя343
20:14
Гвардиола купил квартиру в Украине355
19:56
Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР255
19:41
Украина и Япония продолжат развитие технических мощностей подразделений МВД333
19:36
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения229
19:34
Пенсионный фонд запустил мобильное приложение317
19:23
SkyUp запускает из Украины рейсы в Тель-Авив275
19:12
Насколько Харьков готов к отопительному сезону – данные горсовета189
19:10
Северокорейские моряки атаковали российских пограничников, есть раненые – РосСМИ607
19:01
В США селфи у гейзера обернулись для туристов судебным иском338
18:49
Обнародован рейтинг самых загруженных аэропортов мира319
18:38
В Харькове троллейбус №2 на два дня изменит свой маршрут254
18:26
В Германии появился завод, который при хорошей погоде в дневное время суток потребляет только "зеленую" электроэнергию
В Германии появился завод, который при хорошей погоде в дневное время суток потребляет только "зеленую" электроэнергию250
18:14
Болельщиков сборной Украины не пустят на матч отбора Евро-2020 с Сербией410
18:12
Предприниматели "Барабашово" пикетировали управление нацполиции346
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.00086688995361328 [2] => 0.043838024139404 )