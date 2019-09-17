Предприниматели "Барабашово" пикетировали управление нацполиции

Представители полутора десятков профсоюзных организаций, национально-культурных обществ и общественных объединений торгового центра «Барабашово» 17 сентября пикетировали здание областного управления Национальной полиции Украины.

Главное требование пикетчиков – активизировать следствие по уголовным делам, связанным с силовыми провокациями, попытками рейдерского захвата и дестабилизации ситуации на территории торгового центра со стороны так называемых «инициативных групп» и представителей радикальных организаций.

Участники пикета вышли с плакатами «Нацкорпус – бандиты! Полиция – действуй!», «Следсвие! Пора начинать работать», «Слідчі! Притягніть злочинців до відповідальності», «Действиям Нацкорпуса правовую оценку», «Уберите провокаторов с рынка!», «Кернес! Руки прочь от Барабашово», «Ваше бездействие – в помощь рейдерам».

По мнению пикетчиков, следствие по событиям, связанным с нападением на журналиста Макарюка, по силовым провокациям в рамках попыток самовольного подключения к альтернативным источникам электроснабжения, по фактам самозахвата и рейдеркого захвата отдельных торговых объектов, принадлежащих торговому центру «Барабашово», ведется недостаточно оперативно и явно затягивается.

В то же время, бездействие сотрудников Нацполиции дает возможность «инициативщиков» вместе с радикалами продолжать противоправные действия, напрямую угрожающие общественной безопасности и существенно уменьшающие поток покупателя. Именно «шантаж покупателем», уверены активисты – это стратегия рейдеров, направленная на повышение «сговорчивости» предпринимателей торгового центра. Однако, как заявили участники пикета, все представители общественных организаций и объединений «Барабашово» - а это почти 13 тысяч человек – готовы бороться за свой бизнес и не допустить, чтобы действия радикалов и так называемых «инициативных групп» поставили под угрозу благополучие десятков тысяч семей, чья деятельность в той или иной мере связана с работой торгового центра «Барабашово».

Сегодняшнюю акцию участники назвали предупредительной. Если не последует реакции со стороны руководства Нацполиции в области и следствие по-прежнему будет идти крайне медленными темпами, лидеры организаций пообещали провести массовую акцию и вывести всех членов организаций. - Мы не собираемся устраивать шоу. Сегодня мы пришли, чтобы обратить внимание руководителей полиции области на медленные темпы следствия. Если нас не услышат, мы готовы вывести полтора десятка тысяч наших членов под управление. Будет необходимо – поедем в Киев, - прокомментировали пикет участники.