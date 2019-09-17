МВД начинает сотрудничество с советом церквей по недопущению религиозной вражды
Состоялась рабочая встреча руководства МВД с Всеукраинским советом церквей. Во время встречи стороны обсудили вопросы борьбы с конфликтами на почве религии и расширения капелланской деятельности, сообщает пресс-служба МВД.
"Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать все, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-либо церкви или религиозной организации, мы будем обеспечивать права каждого", - сказал министр МВД Арсен Аваков.
Глава МВД также призвал представителей религиозных организаций при любых конфликтных ситуациях не прибегать к услугам сторонних лиц.
Во время встречи Арсен Аваков обсудил с Всеукраинским советом Церквей расширения капелланской деятельности.
"В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная. Будет наработан комфортный формат сотрудничества в рамках которого капелланская деятельность будет расширена", - добавил министр внутренних дел.
Также во время встречи стороны обсудили и совместный проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых.
"Для нас важно уберечь молодежь от наркозависимости, исключительно силовыми методами это сделать нельзя. Такие оздоровительные лагеря должны быть внедрены, а основная задача МВД, чтобы там не нарушали права человека", - добавил Арсен Аваков.
Зі Всеукраїнською радою церков домовились про співпрацю щодо недопущення релігійної ворожнечі.МВС не має жодних привілеїв для якоїсь церкви, забезпечуватимемо права кожної в рамках закону. +Спільно розвивати капеланство в системі МВС та реабілітаційні центри для наркозалежних pic.twitter.com/If4QJQJEGl— Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 17, 2019
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