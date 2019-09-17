общество

МВД начинает сотрудничество с советом церквей по недопущению религиозной вражды

17 сентября 2019
17:33
278
Поделиться:

Состоялась рабочая встреча руководства МВД с Всеукраинским советом церквей. Во время встречи стороны обсудили вопросы борьбы с конфликтами на почве религии и расширения капелланской деятельности, сообщает пресс-служба МВД.

"Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать все, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-либо церкви или религиозной организации, мы будем обеспечивать права каждого", - сказал министр МВД Арсен Аваков.

Глава МВД также призвал представителей религиозных организаций при любых конфликтных ситуациях не прибегать к услугам сторонних лиц.

Во время встречи Арсен Аваков обсудил с Всеукраинским советом Церквей расширения капелланской деятельности.

"В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная. Будет наработан комфортный формат сотрудничества в рамках которого капелланская деятельность будет расширена", - добавил министр внутренних дел.

Читайте также: Украина и Япония продолжат развитие технических мощностей подразделений МВД

Также во время встречи стороны обсудили и совместный проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых.

"Для нас важно уберечь молодежь от наркозависимости, исключительно силовыми методами это сделать нельзя. Такие оздоровительные лагеря должны быть внедрены, а основная задача МВД, чтобы там не нарушали права человека", - добавил Арсен Аваков.

Читайте также: МВД рассматривает возможность приобретения украинских служебных самолетов

Теги: мвд, церковь

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


главные новости
Конституционный суд избрал нового председателя
Конституционный суд избрал нового председателя352
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения231
За последние 10 лет ряды ВСУ пополнили более 23 тыс. женщин
За последние 10 лет ряды ВСУ пополнили более 23 тыс. женщин276
Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ
Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ609
мнения
"Олигархи " воспитывают украинцев
Виталий ПОРТНИКОВ
"Олигархи " воспитывают украинцев609
Чи зможе Уряд зробити українців щасливими?
Игорь КОТВИЦКИЙ
Чи зможе Уряд зробити українців щасливими?689
Как жили в СССР цари 70-х–80-х
Александр КИРШ
Как жили в СССР цари 70-х–80-х4367
Аваков: не тот самолет назвали "Мрія"!
Арсен АВАКОВ
Аваков: не тот самолет назвали "Мрія"!2263
Про корупцію
Игорь КОТВИЦКИЙ
Про корупцію1635
Наш подарок Путину
Виталий ПОРТНИКОВ
Наш подарок Путину2580
Если есть нормальная...
Александр КИРШ
Если есть нормальная...1701
Герои АТО

последние новости
Сегодня
20:57
Двум врачам института рака сообщено о подозрении во взяточничестве22
20:48
Сервис онлайн-знакомств Tinder снял сериал постапокалипсисе61
20:27
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой236
20:18
Конституционный суд избрал нового председателя352
20:14
Гвардиола купил квартиру в Украине371
19:56
Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР257
19:41
Украина и Япония продолжат развитие технических мощностей подразделений МВД336
19:36
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения231
19:34
Пенсионный фонд запустил мобильное приложение325
19:23
SkyUp запускает из Украины рейсы в Тель-Авив280
19:12
Насколько Харьков готов к отопительному сезону – данные горсовета191
19:10
Северокорейские моряки атаковали российских пограничников, есть раненые – РосСМИ610
19:01
В США селфи у гейзера обернулись для туристов судебным иском340
18:49
Обнародован рейтинг самых загруженных аэропортов мира322
18:38
В Харькове троллейбус №2 на два дня изменит свой маршрут255
18:26
В Германии появился завод, который при хорошей погоде в дневное время суток потребляет только "зеленую" электроэнергию
В Германии появился завод, который при хорошей погоде в дневное время суток потребляет только "зеленую" электроэнергию251
18:14
Болельщиков сборной Украины не пустят на матч отбора Евро-2020 с Сербией411
18:12
Предприниматели "Барабашово" пикетировали управление нацполиции348
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.0013701915740967 [2] => 0.074540138244629 )