МВД начинает сотрудничество с советом церквей по недопущению религиозной вражды

Состоялась рабочая встреча руководства МВД с Всеукраинским советом церквей. Во время встречи стороны обсудили вопросы борьбы с конфликтами на почве религии и расширения капелланской деятельности, сообщает пресс-служба МВД.

"Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать все, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-либо церкви или религиозной организации, мы будем обеспечивать права каждого", - сказал министр МВД Арсен Аваков.

Глава МВД также призвал представителей религиозных организаций при любых конфликтных ситуациях не прибегать к услугам сторонних лиц.

Во время встречи Арсен Аваков обсудил с Всеукраинским советом Церквей расширения капелланской деятельности.

"В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная. Будет наработан комфортный формат сотрудничества в рамках которого капелланская деятельность будет расширена", - добавил министр внутренних дел.

Также во время встречи стороны обсудили и совместный проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых.

"Для нас важно уберечь молодежь от наркозависимости, исключительно силовыми методами это сделать нельзя. Такие оздоровительные лагеря должны быть внедрены, а основная задача МВД, чтобы там не нарушали права человека", - добавил Арсен Аваков.