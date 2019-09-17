В Харькове троллейбус №2 на два дня изменит свой маршрут

Движение транспорта по ул. Академика Проскуры, на участке от пр. Жуковского до Белгородского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 17:00 18 и 19 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Академика Проскуры.

Проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Чкалова до разворотного круга «Проспект Жуковского».

Тролллейбус №2 будет курсировать так: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Чкалова - ул. Лесопарковская - ул. Рудика.