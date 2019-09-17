В США селфи у гейзера обернулись для туристов судебным иском

Двух посетителей Йеллоустонского национального парка, которые фотографировали кипящий гейзер, ждет судебное разбирательств, сообщает Вокруг света.

Туристы пренебрегли собственной безопасностью, когда решили сделать несколько эффектных снимков на фоне пульсирующего гейзера Старый Служака (Old Faithful). Видимо, они не подозревали, что извергающаяся в среднем каждый час кипящая вода может обжечь их или даже лишить жизни. Также они не подозревали, что их безрассудное приключение параллельно снимает сторонняя наблюдательница. Она-то и сообщила о нарушителях руководству парка.

Свидетельница рассказала, что парни проигнорировали предупреждающие указатели, которые расставлены здесь повсюду. Нарушители не обратили внимание на ограничители, за которые не позволено заходить посетителям. Наблюдавшая за туристами женщина опубликовала свои снимки на странице «Йеллоустонский национальный парк: нашествие идиотов!» (Yellowstone National Park: Invasion of The Idiots!).

По данным Службы национальных парков, мужчинам предъявлен иск за проникновение на опасную территорию. В декабре они должны появиться в федеральном суде.