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Обнародован рейтинг самых загруженных аэропортов мира

17 сентября 2019
18:49
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Согласно новому отчету Международного совета аэропортов, лидером среди наиболее загруженных пассажирских аэропортов планеты вот уже 21-й год подряд держит Хартсфилд-Джексон Атланта (штат Дорджия). В прошлом году через него прошло более 107 миллионов пассажиров.

Во всем мире пассажиропоток увеличился до 8,8 млрд человек, сообщает CNN.

Топ-10 самых загруженных аэропортов выглядит так:

  1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (Джорджия, США) – 107,4 млн. пассажиров.
  2. Международный аэропорт Пекин Столичный (Китай) – 101 млн.
  3. Международный аэропорт Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) – 89,1 млн.
  4. Международный аэропорт Лос-Анджелеса (Калифорния, США) – 87,5 млн.
  5. Токийский аэропорт Ханэда (Япония) – 86,9 млн.
  6. Международный аэропорт Чикаго О’Хара (Иллинойс, США) – 83,2 млн.
  7. Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания) – 80,1 млн.
  8. Международный аэропорт Гонконга (Китай) – 74,5 млн.
  9. Международный аэропорт Шанхай Пудун (Китай) – 74 млн.
  10. Парижский аэропорт имени Шарля де Голля (Франция) – 72,2 млн.
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Теги: аэропорт

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