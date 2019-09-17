Обнародован рейтинг самых загруженных аэропортов мира
17 сентября 2019
18:49
321
Согласно новому отчету Международного совета аэропортов, лидером среди наиболее загруженных пассажирских аэропортов планеты вот уже 21-й год подряд держит Хартсфилд-Джексон Атланта (штат Дорджия). В прошлом году через него прошло более 107 миллионов пассажиров.
Во всем мире пассажиропоток увеличился до 8,8 млрд человек, сообщает CNN.
Топ-10 самых загруженных аэропортов выглядит так:
- Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (Джорджия, США) – 107,4 млн. пассажиров.
- Международный аэропорт Пекин Столичный (Китай) – 101 млн.
- Международный аэропорт Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) – 89,1 млн.
- Международный аэропорт Лос-Анджелеса (Калифорния, США) – 87,5 млн.
- Токийский аэропорт Ханэда (Япония) – 86,9 млн.
- Международный аэропорт Чикаго О’Хара (Иллинойс, США) – 83,2 млн.
- Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания) – 80,1 млн.
- Международный аэропорт Гонконга (Китай) – 74,5 млн.
- Международный аэропорт Шанхай Пудун (Китай) – 74 млн.
- Парижский аэропорт имени Шарля де Голля (Франция) – 72,2 млн.
Читайте также: Из Харькова запускают зимние рейсы в Италию
Теги: аэропорт
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter