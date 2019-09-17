Обнародован рейтинг самых загруженных аэропортов мира

Согласно новому отчету Международного совета аэропортов, лидером среди наиболее загруженных пассажирских аэропортов планеты вот уже 21-й год подряд держит Хартсфилд-Джексон Атланта (штат Дорджия). В прошлом году через него прошло более 107 миллионов пассажиров.

Во всем мире пассажиропоток увеличился до 8,8 млрд человек, сообщает CNN.

Топ-10 самых загруженных аэропортов выглядит так: