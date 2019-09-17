Насколько Харьков готов к отопительному сезону – данные горсовета
Подготовка жилого фонда города Харькова к отопительному сезону находится на завершающей стадии, и 98% жилых домов коммунальной формы собственности уже готовы принимать тепло.
Об этом сегодня, 17 сентября, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
В то же время, по его словам, готовность к отопительному сезону домов ЖК, ЖСК и ОСМД, а их в городе около 800, составляет 50%.
«Они немного отстают, но ситуация все равно лучше, чем в прошлом году. Большая часть этих домов уже обследована, и они подают заявки в «Харьковские тепловые сети», чтобы их системы отопления были приняты и учтены», - отметил Роман Нехорошков.
Также он сообщил, что ведется работа по подготовке техники (средства малой механизации и тракторы с навесным оборудованием), которая будет задействована в уборке придомовых территорий.
Кроме того, началось закрытие контуров жилых домов (ремонт окон и дверей в подъездах, подвальных и чердачных помещениях). На выполнение этих работ поступило 3700 заявок, и подрядчики уже выполнили из них около 20%.
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter