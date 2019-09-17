SkyUp запускает из Украины рейсы в Тель-Авив

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы в израильский Тель-Авив из Львова и Запорожья.

Из Львова и обратно компания начнет летать 24 ноября этого года по четвергам и воскресеньям, рассказали в пресс-службе.

Билет в одну сторону без багажа на сегодняшний день стоит от 2402 и 2428 грн.

Рейсы из Запорожья и обратно стартуют 5 декабря. Стоимость билетов — от 2377 и 2453 грн.

Львов — Тель-Авив — четверг, воскресенье, с 24 ноября, от 2 402 грн.

Тель-Авив — Львов — четверг, воскресенье, с 24 ноября, от 2 428 грн.

Запорожье — Тель-Авив — четверг, воскресенье, с 5 декабря, от 2 377 грн.

Тель-Авив — Запорожье — четверг, воскресенье, с 5 декабря, от 2 453 грн.

Источник: tk.media