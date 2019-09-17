Северокорейские моряки атаковали российских пограничников, есть раненые – РосСМИ
17 сентября 2019
19:10
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Экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, трое военных получили ранения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
Согласно сообщению, экипаж северокорейской шхуны в составе более 45 человек напал на членов осмотровой группы пограничного корабля РФ.
По данным ТАСС, всего были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.
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Теги: японское море
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