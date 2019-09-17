ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения
На Донбассе с начала суток 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов, один военнослужащий погиб и двое ранены с начала суток, сообщают в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного и неподалеку Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Зализного и вблизи Новотошковского.
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