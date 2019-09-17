ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения

На Донбассе с начала суток 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов, один военнослужащий погиб и двое ранены с начала суток, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного и неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Зализного и вблизи Новотошковского.