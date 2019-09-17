Украина и Япония продолжат развитие технических мощностей подразделений МВД

Состоялась встреча министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Такаши Кура.

Во время встречи стороны обсудили развитие технических мощностей подразделений МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время встречи с Послом Японии обсудили продолжение программы сотрудничества в развитии технических мощностей подразделений МВД. Спасибо Правительству Японии за системную и плодотворную поддержку!", - сказал Арсен Аваков.

Такаши Кура отметил важную роль МВД в обеспечении безопасности.

"Вижу, что сейчас в Украине проходят активные реформы в различных сферах, но политика безопасности является чрезвычайно важной составляющей, а это и есть задача МВД. Мы готовы сотрудничать и дальше", - сказал Такаши Кура.