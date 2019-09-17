Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР
17 сентября 2019
19:56
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Сотрудники пограничной службы России задержали в Японском море более 80 граждан КНДР на рыболовных шхунах.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что задержанные занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России.
После задержания МИД России заявило, что вызовет главного дипломатического представителя Северной Кореи в Москве.
Теги: японское море
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