Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР

Сотрудники пограничной службы России задержали в Японском море более 80 граждан КНДР на рыболовных шхунах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что задержанные занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России.

После задержания МИД России заявило, что вызовет главного дипломатического представителя Северной Кореи в Москве.