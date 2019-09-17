Гвардиола купил квартиру в Украине

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что у него есть квартира в Украине.

Об этом тренер сообщил на пресс-конференции.

Накануне очередного матча в ЛЧ против донецкого "Шахтера", главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что уже давно не простой гость в Украине.

"Я уже купил квартиру здесь, в Украине. Мне очень нравится, я привык сюда приезжать в каждом сезоне - и с" Барселоной ", и с" Баварией ". Так что все нормально", - признался испанец.

Матч между МС и "Шахтером" состоится 18 сентября, в Харькове. Начало в 22:00.