Гвардиола купил квартиру в Украине
17 сентября 2019
20:14
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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что у него есть квартира в Украине.
Об этом тренер сообщил на пресс-конференции.
Накануне очередного матча в ЛЧ против донецкого "Шахтера", главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что уже давно не простой гость в Украине.
"Я уже купил квартиру здесь, в Украине. Мне очень нравится, я привык сюда приезжать в каждом сезоне - и с" Барселоной ", и с" Баварией ". Так что все нормально", - признался испанец.
Матч между МС и "Шахтером" состоится 18 сентября, в Харькове. Начало в 22:00.
Теги: футбол
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