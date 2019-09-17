общество

Конституционный суд избрал нового председателя

17 сентября 2019
20:18
346
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Главой Конституционного суда Украины был избран Александра Тупицкого. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Конституционном суде.

Кроме того, на заседании суда был избран заместитель председателя суда. Им стал Сергей Головатый.

"Председателем КСУ избран Александра Тупицкого. А заместителем председателя суда Сергея Головатого", - сообщил собеседник агентства.

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Теги: суд

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