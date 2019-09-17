Конституционный суд избрал нового председателя

Главой Конституционного суда Украины был избран Александра Тупицкого. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Конституционном суде.

Кроме того, на заседании суда был избран заместитель председателя суда. Им стал Сергей Головатый.

"Председателем КСУ избран Александра Тупицкого. А заместителем председателя суда Сергея Головатого", - сообщил собеседник агентства.