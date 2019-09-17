Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой

После просмотра записей с камер наблюдения у правоохранителей осталась единственная версия пожара в здании бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой — умышленный поджог.

Об этом заявил в эфире "Громадського" руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, что человек неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы, и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", – пояснил он.

Жукович добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.