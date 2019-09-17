Сервис онлайн-знакомств Tinder снял сериал постапокалипсисе

Сервис онлайн-знакомств Tinder снял собственный сериал о жизни после конца света.

Владелец приложения, компания Match Group Inc, хочет увеличить количество собственного оригинального контента и привлечь новую аудиторию, передает Reuters.

В сериале речь пойдет о постапокалиптическом будущем. Также будет присутствовать любовная линия, но она не будет связана с приложением для знакомств.

Съемки сериала проходили в конце августа в Мехико. Пока дата премьеры неизвестна.

Создание сериалов — часть новой стратегии развития Tinder. Компания планирует обнародовать ее в ближайшее время.