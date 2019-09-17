Сервис онлайн-знакомств Tinder снял сериал постапокалипсисе
17 сентября 2019
20:48
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Сервис онлайн-знакомств Tinder снял собственный сериал о жизни после конца света.
Владелец приложения, компания Match Group Inc, хочет увеличить количество собственного оригинального контента и привлечь новую аудиторию, передает Reuters.
В сериале речь пойдет о постапокалиптическом будущем. Также будет присутствовать любовная линия, но она не будет связана с приложением для знакомств.
Съемки сериала проходили в конце августа в Мехико. Пока дата премьеры неизвестна.
Создание сериалов — часть новой стратегии развития Tinder. Компания планирует обнародовать ее в ближайшее время.
Теги: кино
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