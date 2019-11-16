В Грузии произошли столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие

Перед офисом «Грузинской мечты» в Тбилиси произошло столкновение протестующих с полицией, двое человек пострадали.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ИнтерпрессНьюз.

«У офиса «Грузинской мечты», где проходит заседание большинства, ситуация обострилась еще раз. Между участниками акции и полицией произошла стычка», - говорится в сообщении.

Во время стычки пострадал один участник акции, кроме того, у одного из операторов на акции была сломана рука.

Как сообщает издание, на фоне протестов в центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание правящего большинства.

Параллельно с заседанием перед офисом партии стартовала протестная акция движения «Позор» и оппозиционных депутатов.

Для поддержания правопорядка и безопасности была мобилизирована полиция: правоохранители выстроили кордон, перекрыв автомобильную дорогу к центральному офису.

После того, как один из участников акции призвал пикетировать офис «Грузинской мечты», началось противостояние между полицейскими и демонстрантами.

14 ноября парламент Грузии не принял законопроект, представленный правящей партией «Грузинская мечта», о внесении изменений в Конституцию, предусматривающих смену избирательной системы. После голосования семеро депутатов заявили о выходе из парламентского большинства.

В ответ в центре Тбилиси несколько десятков человек перекрыли проспект, установив палатки под зданием парламента.