происшествия

На Киевщине под поездом погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу

16 ноября 2019
14:31
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В Киевской области под колесами поезда погибла чемпионка Украины по боксу Амина Булах, которая переходила через рельсы в наушниках.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 18-летняя погибшая поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышала приближении поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия.

Спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре Алина Булах завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы в Софии.

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Теги: поезд

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