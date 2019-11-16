МИД России опроверг договоренность о возвращении Украине кораблей до саммита
16 ноября 2019
14:56
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Договоренности о передаче Украине арестованных в Керченском проливе судов до саммита в "нормандском" формате не было.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на МИД РФ.
Украина может вернуть свои корабли, когда захочет. Однако они должны быть сохранены как вещественные доказательства, подчеркнули в ведомстве.
Теги: азовское море
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