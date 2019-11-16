L'Opinion: Трамп и Путин - две карты в игре Эрдогана

Визит президента Турции в Белый дом иллюстрирует стратегию Анкары в отношении Сирии, - пишет эксперт в области вооружений, сотрудник французского Института исследований национальной обороны Жан-Доминик Мерше в газете L'Opinion.

Дональд Трамп в среду выразил удовлетворение по поводу отношений со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого он тепло принял в Белом доме, несмотря на растущие разногласия между Вашингтоном и Анкарой, особенно по Сирии. "Мы давние друзья", - заявил президент США.

"То, что мы не смогли сделать вместе с американцами, мы делаем вместе с русскими". Так турецкие официальные лица объясняют свои действия в северной Сирии, более чем через месяц после начала операции "Источник мира" 9 октября. Через несколько дней после этого курдское протогосударство (Рожава) развалилось, теперь ситуация, похоже, стабилизируется. Из 450-километровой границы, которую Турция первоначально хотела взять под контроль, ей удалось получить всего лишь около 130 км между сирийскими городами Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км. В остальной части региона, где ситуация остается более неопределенной, соглашение, подписанное Турцией и Россией 22 октября, обеспечивает совместное патрулирование двумя армиями территории глубиной до десяти километров - за исключением города Камышлы - российские войска создают военную базу там, где еще недавно располагались американцы. Уже действуют несколько российско-турецких патрулей", - отмечает автор статьи.

"Такая схема "зоны безопасности" в целом соответствует идее, выдвинутой в январе 2018 года на конференции в Париже тогдашним госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Предусматривалось создание "безопасной зоны" глубиной до 20 миль, которую должны были контролировать американо-турецкие патрули...", - напоминает эксперт.

"Турецкая сторона признает, что русские "посмотрели на вещи намного серьезнее", чем американцы, но и с Белым домом не сжигает мосты. К тому же, в среду вечером президент Эрдоган удостоился теплого приема от Дональда Трампа. Турция радуется своему двойному дипломатическому успеху. Сначала 17 октября она подписала "совместную декларацию" с США, а затем 22 октября "меморандум о взаимопонимании" с Россией. По мнению Анкары, это создает "более позитивную атмосферу для политического урегулирования в Сирии", несмотря на то, что Башар Асад и его сторонники считают себя "хозяевами страны", - указывает Мерше.

"Помимо сирийского досье, одной из основных точек напряженности между Турцией и США является покупка Анкарой российских ракет высокой дальности С-400, - говорится в статье. - Поставки начались прошлым летом, что сильно разозлило Вашингтон. Турция аргументирует это тем, что США давно отказались продавать ей ракеты Patriot того же типа или запросили цену и такие условия зависимости, которые оказались неприемлемыми для Анкары. Как только С-400 прибыли в Турцию, Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей F-35. Дело сейчас идет к примирению, но окончательное решение остается неясным. "Это будет урегулировано путем диалога", - утверждает турецкая сторона.