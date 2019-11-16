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Программа тренировки космонавтов может быть полезной для больных раком

16 ноября 2019
15:32
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"В прошлом технологические разработки и исследования, проведенные на космонавтах, давали важный импульс развитию медицины, - пишет австрийское издание Der Standard. - К инновациям, возникшим благодаря космонавтике, относятся материалы, которые можно использовать в качестве искусственных суставов, улучшенные процессы диагностики, а также более точные методы лучевой терапии".

Теперь ученые из США привлекли внимание новой идеей. "Они советуют использовать обширную программу тренировок космонавтов NASA в лечении пациентов, больных раком. Как пишут в научном журнале Cell исследователи из команды Джессики Скотт из Мемориального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке, между космонавтами и пациентами, проходящими лечение химиотерапией, лучевой или иммунотерапией, обнаруживаются поразительные параллели".

"Мы были удивлены, насколько похож физиологический стресс космонавтов и пациентов, больных раком, - отметила Скотт. - Например, обе группы страдают от потери мышечной массы и снижения плотности костей, изменений в сердечно-сосудистой системе, а иногда даже в функциях мозга: на некоторое время у них могут ухудшиться способность к концентрации и память". Люди подвергаются повышенному облучению и воздействию цитотоксических веществ, страдают от изменения веса и нарушения аппетита, их физическое состояние в целом ухудшается", - передает издание.

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"Несмотря на схожие факторы риска, принимаемые меры в корне отличаются: в то время как космонавты следуют специальной программе тренировок для минимизации рисков для здоровья, которая начинается задолго до полета в космос и продолжается после возвращения на Землю, людям, больным раком, зачастую советуют максимально щадить себя и избегать нагрузок".

Помимо регулярных физических тренировок, начинающихся за несколько месяцев до полета в космос, космонавты проходят детальные тесты, позволяющие определить состояние их здоровья и работоспособность сердечно-сосудистой системы, которые необходимо будет восстановить после возвращения на Землю. Во время пребывания в космосе предусмотрены ежедневные тренировки с целью сохранения как минимум 75% изначального состояния организма. После окончания миссии тренировки продолжаются до тех пор, пока не будут достигнуты нормальные показатели.

"Таким образом можно в значительной степени уменьшить риски для здоровья и их долгосрочные последствия: если в 1960-х годах космонавтам приходилось бороться с проблемами со здоровьем уже после нескольких дней пребывания в космосе, то сегодня возможны космические миссии продолжительностью в год. По мнению исследователей, по этому принципу можно бороться и с негативным воздействием разных видов лечения рака".

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"Сегодня многие пациенты умирают не от рака, они страдают от долгосрочных последствий лечения", - говорится в статье ученых. Авторы исследования советуют составлять характеристику физического состояния пациента до начала лечения и использовать ее во время и после терапии в качестве ориентира. "По согласованию с врачом пациенты могут регулярно тренироваться дома, например, заниматься ходьбой на беговой дорожке. По словам Скотт, новые, мало опробованные способы терапии рака повысят необходимость обращать внимание на общее состояние организма пациентов", - передает Der Standard.

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Теги: онкология

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