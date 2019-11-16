Дмитрий Святаш объявлен в розыск

Бывшего народного депутата Дмитрия Святаша объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства МВД Украины.

Экс-депутата объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как указывается, в розыске Святаш находится с 8 ноября.

Дата последнего обновления информации на сайте - 16 ноября 2019 года.

По информации ведомства, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины – «служебный подлог».

Максимальное наказание по данной статье предусматривает два года тюрьмы с лишением права занимать соответствующие должности или вести определенную деятельность на срок до 3 лет.