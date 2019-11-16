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СМИ: В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"

16 ноября 2019
15:34
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В Киеве неизвестные похитили главу государственного банка "Укрэксимбанк" Александра Гриценко. Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014. Коллектива банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" с начала 2013 года.

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Теги: Укрэксимбанк

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