СМИ: В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"

В Киеве неизвестные похитили главу государственного банка "Укрэксимбанк" Александра Гриценко. Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014. Коллектива банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" с начала 2013 года.