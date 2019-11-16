В Харькове на Клочковской Honda наехала на пешехода
16 ноября 2019
15:58
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Сегодлня в Харькове около 11:00 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Клочковская, 69.
"По предварительной информации водитель автомобиля "Honda" совершил наезд на пешехода-женщину.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода-женщину", - сообщили в патрульной полиции.
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