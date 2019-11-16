В Харькове на Клочковской Honda наехала на пешехода

Сегодлня в Харькове около 11:00 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Клочковская, 69.

"По предварительной информации водитель автомобиля "Honda" совершил наезд на пешехода-женщину.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода-женщину", - сообщили в патрульной полиции.