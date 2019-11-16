Фест "Гаудеамус Operа" собрал в Харькове более 2000 студентов

Традиционно «Гаудеамус Operа» посвящен Международному дню студента. Участие в фестивале принимают молодые артисты ХНАТОБа им. М.В. Лысенко. Сами студенты перед началом концертной программы представляют инсталляции современного искусства. Фестиваль проходит ежегодно и собирает более 2000 студентов.

Поздравляя учеников и ректоров вузов с праздником, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сказал: «Все мы студенты, потому что учимся каждый день». Руководитель облгосадминистрации отметил, что в зале находятся два ректора вузов, которые он закончил, и попросил публику поздравить их.

«Хочу отметить, что Харьковская областная государственная администрация для студентов может быть и будет, если вы этого хотите, платформой для взаимодействия. Прошу вас: присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей команде. Мы создадим для вас все условия. Хочу, чтобы вы уже сейчас определялись, каким путем идти. Это очень важно. Ставьте цели и достигайте их. Именно на вас мы возлагаем наши надежды», - подчеркнул Алексей Кучер.