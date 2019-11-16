Под Рязанью около жилых домов рухнул военный беспилотник

Военный беспилотник «Орион» потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

Он пояснил, что дрон упал во время испытательного полета.

«По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются», — сказал Бубенев.

В ведомстве добавили, что проблемы могли быть вызваны боковым ветром.