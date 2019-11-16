СБУ задержала топ-менеджера "Укрэксимбанка"

Член правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщили спикер СБУ Олена Гитлянская.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание проходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - написала Гитлянская в Facebook.

Ранее СМИ, со ссылкой на родственников Гриценко, сообщали, что неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014. Коллектива банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" с начала 2013 года.