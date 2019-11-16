происшествия

Под Киевом ограбили офис предприятия. Вынесли сейф с 900 тыс грн

16 ноября 2019
16:52
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Полиция задержала злоумышленников, совершивших разбойное нападение на ООО.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, в Переяслав-Хмельницком районе в конце сентября 2019 группа неизвестных напала на одно из ООО, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием двум охранникам, они связали их. Из помещения общества воры вынесли сейф, в котором находилось 900 тыс гривен, печати и различные документы.

У подальшому працівники поліції за декілька кілометрів від місця скоєння злочину знайшли цей сейф пустим.

За фактом розбійного нападу поліція Переяслав-Хмельницького відділу поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Упродовж двох місяців тривала поліцейська робота. Слідчо-оперативна група опрацювала низку версій.

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно зі своїми колегами з районного відділу поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і вийшла на слід зловмисників у місті Яготин, де вони проживали.

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Встановлено, що один із затриманих раніш працював на цьому підприємстві і був звільнений.

У затриманні групи нападників приймали участь бійці корпусу оперативно-раптової дії та полку «Миротворець», полку поліції особливого призначення.

Наразі за місцем проживання зловмисників тривають обшуки. Там поліція виявила та вилучила пістолети, ножі, боєприпаси, інші речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.

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Теги: полиция, криминал

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