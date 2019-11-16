Что инкриминируется Гриценко. Информация СБУ

В СБУ подтвердили, что сотрудники Службы задержали одного из членов правления АО «Укрэксимбанка» по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

"Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", - говорится в сообщении ведомства.

В СБУ также подчеркнули, что задержание проводилось "исключительно в рамках действующего законодательства".

"В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан член правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александр Гриценко.