происшествия

Трагическое ДТП на Сумской: Защита Дронова обжаловала приговор

16 ноября 2019
17:43
654
Поделиться:

Защита Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого в октябре 2017 года в центре Харькова погибло 6 человек, подали жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины. Об этом сообщил адвокат Сергей Перепелица, передает Интерфакс-Украина.

Он сообщил также, что жалобу готовил и подавал новый адвокат Дронова.

"Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сказал Перепелица.

Перепелица был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и во время рассмотрения дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

Читайте также: Кровавое ДТП в центре Харькова: суд снял арест с автомобиля Зайцевой

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Читайте также: Зайцева будет отбывать наказание за ДТП в Харькове по европейским стандартам

Теги: зайцева

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


главные новости
Арсенал в Балаклее не опасен, - генерал Вишневский
Арсенал в Балаклее не опасен, - генерал Вишневский530
Что инкриминируется Гриценко. Информация СБУ
Что инкриминируется Гриценко. Информация СБУ2181
СБУ задержала топ-менеджера "Укрэксимбанка"
СБУ задержала топ-менеджера "Укрэксимбанка"897
Олег Сенцов: "Путин скорее отдаст Кремль, чем Крым"
Олег Сенцов: "Путин скорее отдаст Кремль, чем Крым"982
мнения
Обыск лес Хоз
Алексей КУСОВ
Обыск лес Хоз865
Альтернативна енергетика – потяг, який може піти без України
Игорь КОТВИЦКИЙ
Альтернативна енергетика – потяг, який може піти без України1612
А Украина останется
Виталий ПОРТНИКОВ
А Украина останется3924
Щаслива і безтурботна нація…
Іван ВАРЧЕНКО
Щаслива і безтурботна нація…2400
Чому боротьба з корупцією в Україні перетворюється на політичне шоу
Игорь КОТВИЦКИЙ
Чому боротьба з корупцією в Україні перетворюється на політичне шоу2339
Україна покаже всьому світу, що не кидає своїх
Антон ГЕРАЩЕНКО
Україна покаже всьому світу, що не кидає своїх2401
Полиграф: неврастеник — всегда виновен...
Александр КИРШ
Полиграф: неврастеник — всегда виновен...3125
Герои АТО

последние новости
16 ноября 2019
21:09
О главном на Главном за 16 ноября 2019531
21:04
Евро-2020: Россия разгромно проиграла бельгийцам на своем поле874
20:51
В Украине без осадков в ближайшие сутки462
20:40
Жертву доцента-расчленителя похоронили в родной станице724
20:14
В Брюсселе ввели штраф в 200 евро за брошенный окурок623
19:51
Евро-2020: Сборная России проигрывает 0-3 бельгийцам после первого тайма492
19:46
Шевченко рассказал о задачах сборной Украины в матче против Сербии515
19:31
Индия провела испытания баллистической ракеты564
18:59
В Словакии задержаны украинцы с 700 кг янтаря673
18:52
Арсенал в Балаклее не опасен, - генерал Вишневский
Арсенал в Балаклее не опасен, - генерал Вишневский530
18:28
На Донбассе 9 обстрелов с начала суток, потерь нет340
18:12
Виталий Портников: Война на Донбассе. Чем завершится "нормандский саммит"?1554
17:59
Дерипаска из-за санкций США потерял 81% своего состояния864
17:43
Трагическое ДТП на Сумской: Защита Дронова обжаловала приговор653
17:10
Что инкриминируется Гриценко. Информация СБУ2180
16:52
Под Киевом ограбили офис предприятия. Вынесли сейф с 900 тыс грн
Под Киевом ограбили офис предприятия. Вынесли сейф с 900 тыс грн488
16:37
СБУ задержала топ-менеджера "Укрэксимбанка"897
16:36
Под Рязанью около жилых домов рухнул военный беспилотник
Под Рязанью около жилых домов рухнул военный беспилотник569
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.0009920597076416 [2] => 0.053261995315552 )