Трагическое ДТП на Сумской: Защита Дронова обжаловала приговор

Защита Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого в октябре 2017 года в центре Харькова погибло 6 человек, подали жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины. Об этом сообщил адвокат Сергей Перепелица, передает Интерфакс-Украина.

Он сообщил также, что жалобу готовил и подавал новый адвокат Дронова.

"Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сказал Перепелица.

Перепелица был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и во время рассмотрения дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.